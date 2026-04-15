Москва15 апр Вести.На южном берегу Финского залива ликвидированы локальные загрязнения нефтепродуктами. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая перед Законодательным собранием региона в Тосно, передает "Интерфакс".

Загрязнения в районе деревни Логи и Кургальского заповедника оперативно ликвидированы. Мониторинг побережья залива продолжается.

Для работ было использовано 10 тысяч кубометров песка.

Промышленная зона рядом согласилась сделать площадку для утилизации с последующей переработкой. Договорились с собственниками терминала о выделении денег на закупку реагентов и материалов для утилизации приводятся слова Дрозденко

Ранее сообщалось, что сотрудники Комитета государственного экологического надзора Ленобласти обнаружили скопление нефтепродуктов в районе деревни Логи.