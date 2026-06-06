В Ленобласти ликвидировали последствия возгорания после атак дронов ВСУ

В Ленобласти ликвидировали последствия возгорания после атак БПЛА В Ленобласти ликвидировали последствия возгорания после атак дронов ВСУ

Москва6 июн Вести.В Ленинградской завершены работы по ликвидации последствий возгорания, возникшего после атак украинских беспилотников, в настоящее время специалисты проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Рано утром 6 июня украинские боевики атаковали Ленинградскую область — было сбито 144 БПЛА. В результате вражеской агрессии на объекте Министерства обороны в Ломоносовском районе возник пожар, также 4 местных жителя обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали. В связи с произошедшим было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны близ возгорания.

Силы и средства Минобороны проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов… Ориентировочно после 17.00 мск … жители смогут вернуться домой. Оперативный штаб и администрация района окажут помощь и содействие по возвращению жителей домой – написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Примерно в это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения.

После террористической атаки на Ленинградскую область член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что массированный налет дронов ВСУ доказывает неадекватность киевского руководства.