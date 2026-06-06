Группы разминирования обследуют территорию в районе атаки БПЛА в Ленобласти Группы разминирования обследуют территорию в районе атаки БПЛА ВСУ в Ленобласти

Москва6 июн Вести.На место ликвидации последствий атаки украинских БПЛА в Ленинградской области направлены 8 групп разминирования. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Ярослав Серов.

Незадолго до этого губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что работы по ликвидации последствий возгорания, возникших после атак украинских беспилотников, завершены, в настоящее время проверяется прилегающая территория на возможное наличие взрывоопасных предметов.

К месту проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ направлены восемь групп разминирования из состава инженерно-саперного полка Ленинградского военного округа приводит ТАСС слова Серова

Он добавил, что на подъездах к населенным пунктам выставлены посты для патрулирования зон эвакуации и для предотвращения фактов нарушения правопорядка.

Рано утром 6 июня украинские боевики атаковали Ленинградскую область — было сбито 144 БПЛА. В результате вражеской агрессии на объекте Министерства обороны в Ломоносовском районе возник пожар, также 4 местных жителя обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали. В связи с произошедшим было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны близ возгорания.