Москва6 июнВести.Четыре человека пострадали в районе пожара на объекте Минобороны в поселке Большая Ижора в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Продолжается ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре, произошедшего в результате атаки БПЛА. 4 местных жителя обратились за медицинской помощью, из них один госпитализированнаписал глава региона в мессенджере MAX
Он добавил, что остальным, в том числе ребенку, оказана вся необходимая помощь на месте, лечение в стационаре не потребовалось.
Беспилотники атаковали территорию Ленобласти утром 6 июня, в субботу.