Дрозденко сообщил о 4 пострадавших в районе пожара в Большой Ижоре в Ленобласти

Четыре человека пострадали в районе пожара на объекте Минобороны в Ленобласти Дрозденко сообщил о 4 пострадавших в районе пожара в Большой Ижоре в Ленобласти

Москва6 июн Вести.Четыре человека пострадали в районе пожара на объекте Минобороны в поселке Большая Ижора в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Продолжается ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре, произошедшего в результате атаки БПЛА. 4 местных жителя обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован написал глава региона в мессенджере MAX

Он добавил, что остальным, в том числе ребенку, оказана вся необходимая помощь на месте, лечение в стационаре не потребовалось.

Беспилотники атаковали территорию Ленобласти утром 6 июня, в субботу.