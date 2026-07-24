Из-за атаки БПЛА в Ленобласти пострадали трое человек, повреждены склады

Трое человек пострадали и загорелись склады в результате атаки БПЛА в Ленобласти Из-за атаки БПЛА в Ленобласти пострадали трое человек, повреждены склады

Москва24 июл Вести.В Ленинградской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) трое человек получили ранения, несколько объектов повреждены. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании "Вайлдберриз" в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

Вместе с тем, как отметил глава Ленобласти, в результате атаки БПЛА произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района. В этом инциденте обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что ночью и утром 24 июля над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны отразили атаку 59-ти украинских БПЛА.