В России появилась платформа для покупки золота с защитой от снижения цены В России запустили цифровую платформу "Росвексель" для покупки слитков золота

Москва20 мая Вести.В России запущена в работу цифровая платформа "Росвексель", предназначенная для онлайн-приобретения физического золота.

Проект реализован при активном участии Министерства финансов РФ, ПСБ и группы А7, сообщает газета "Известия".

Представители "Росвекселя" уточнили, что сервис предоставляет частным инвесторам возможность приобретения золота с опцией надежного хранения в государственной инфраструктуре или получения его на руки. Минимальный порог для покупки установлен на уровне одного грамма. Операции могут быть совершены как в онлайн-формате, так и в офисах компании А7. Разработчики также предусмотрели встроенный механизм защиты от резких колебаний цены драгоценного металла в момент сделки, подчеркнув отсутствие аналогичных инструментов на отечественном рынке.

Генеральный директор "Росвекселя" Осман Кабалоев объяснил, что задача компании заключается в формировании нового стандарта продаж золота на рынке. Он подчеркнул важность обеспечения гражданам прозрачного понимания ценообразования и прямого доступа к физическому золоту без необходимости использования брокерских счетов, сложных финансовых инструментов или посредников.

Кабалоев особо выделил, что платформа предоставляет инвесторам возможность приобретать реальный физический актив, при этом оставляя за ними полную свободу распоряжения им. Руководитель компании выразил стремление к тому, чтобы процесс покупки небольших золотых слитков стал таким же простым и удобным, как совершение заказа на любом онлайн-маркетплейсе.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев напомнил, что с 2000 года курс золота по данным Банка России увеличился в сорок раз, достигнув в 2026 году своего исторического пика. Он отметил, что на протяжении последних трех лет центральные банки мира остаются ключевыми покупателями, приобретая ежегодно свыше одной тысячи тонн металла, что вдвое превышает средний десятилетний показатель.

Моисеев выразил уверенность, что высокая ликвидность делает золото наиболее привлекательным инструментом для долгосрочных накоплений. Он подчеркнул, что перед ведомством стоит задача создания доступного и удобного механизма, который позволит гражданам с любым уровнем дохода инвестировать в драгоценный металл и тем самым стимулировать внутренний спрос.

Технологическую базу для новой платформы обеспечила совместная инфраструктура ПСБ и группы А7, интегрирующая банковские стандарты в архитектуру сервиса. Уточняется, что компания "Росвексель" была учреждена в соответствии с распоряжением правительства РФ, выпущенным в ноябре 2025 года. Доля государства в ее уставном капитале составляет 15%, а остальные 85% принадлежат группе А7.

Ранее Моисеев на презентации проекта "Росвексель" заявил, что золото - лучшая замена иностранной валюте на данный момент.