Титан в России могут включить в список редких металлов Минприроды: титан могут официально признать редким металлом в РФ

Москва7 июл Вести.Минприроды России подготовило проекты распоряжений правительства РФ, которые уточняют статус титана в перечнях основных видов стратегического и дефицитного минерального сырья. Как следует из документов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, титан предлагается включить в список редких металлов, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

В Минприроды пояснили, что оба проекта распоряжений приводят категорию титана в соответствие с Налоговым кодексом, где он уже отнесен к редким металлам.

Титан необходим в авиа-, судо- и автомобилестроении, космической, нефтегазовой отраслях и медицине, поэтому важно наращивать его запасы и добычу. Россия обладает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз титана: балансовые запасы оцениваются в 580,2 млн тонн, прогнозные ресурсы - еще примерно в 305 млн тонн.

Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что Россия активно расширяет сырьевую базу титана. Среди открытий последних лет - Жидойское месторождение в Иркутской области с запасами более 17 млн тонн и месторождение Америка в Мурманской области с запасами 3,5 млн тонн, разведанное за счет государства. В прошлом году на Витимконском массиве в Бурятии прирост прогнозных ресурсов составил 50,13 млн тонн. Также за счет федерального бюджета продолжается разведка в Томской и Тамбовской областях, где ожидаемый прирост запасов титана оценивается в пять млн тонн.

Кроме того, изменения предполагают включение дополнительных изделий из марганца в перечень продукции с высокой добавленной стоимостью. Они используются при производстве литий-ионных аккумуляторов и катодных материалов.