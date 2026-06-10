Министр Мкумбо: РФ и Танзания договорились о сотрудничестве в области минералов

Танзания и Россия договорились о совместной добыче полезных ископаемых Министр Мкумбо: РФ и Танзания договорились о сотрудничестве в области минералов

Москва10 июн Вести.Россия и Танзания достигли ряда соглашений в сферах добычи полезных ископаемых, развития инфраструктуры и образования на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщил государственный министр планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо.

Я думаю, мы достигли множества соглашений (в рамках форума – прим. ред.) между Россией и Танзанией: в сфере образования, добычи полезных ископаемых и развитии инфраструктуры приводит РИА Новости слова министра

Как отметил Мкумбо, "российские компании уже ведут добычу урана в Танзании".

Рассуждая о перспективах сотрудничества с РФ, госминистр сказал, что восточноафриканская страна также хочет заниматься нефтепереработкой и развивать ядерную энергетику в будущем.

Ранее президент Танзании Самия Сулуху Хассан на пленарном заседании ПМЭФ пригласила партнеров инвестировать в производство продукции, связанной с добычей золота, урана, никеля​​​.