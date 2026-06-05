Москва5 июнВести.Президент Танзании Самия Сулуху Хассан на пленарном заседании ПМЭФ пригласила партнеров инвестировать в производство продукции, связанной с добычей золота, урана, никеля.
По ее словам, имеющиеся запасы ресурсов принесут участникам огромную экономическую выгоду.
Мы призываем вас присоединиться к нам во втором направлении - добыче и обогащению полезных ископаемыхзаявила она
Лидер Танзании отметила, что страна также активно поддерживает создание местных заводов по производству удобрений.
Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил, что в начале июля Россия и Танзания планируют открыть прямое авиасообщение, при этом полетный маршрут, возможно, будет включать остановку на острове Занзибар.