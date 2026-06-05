Президент Танзании пригласила партнеров присоединиться к добыче золота и урана

Президент Танзании пригласила партнеров инвестировать в добывающую отрасль Президент Танзании пригласила партнеров присоединиться к добыче золота и урана

Москва5 июн Вести.Президент Танзании Самия Сулуху Хассан на пленарном заседании ПМЭФ пригласила партнеров инвестировать в производство продукции, связанной с добычей золота, урана, никеля​​​.

По ее словам, имеющиеся запасы ресурсов принесут участникам огромную экономическую выгоду.

Мы призываем вас присоединиться к нам во втором направлении - добыче и обогащению полезных ископаемых заявила она

Лидер Танзании отметила, что страна также активно поддерживает создание местных заводов по производству удобрений.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил, что в начале июля Россия и Танзания планируют открыть прямое авиасообщение, при этом полетный маршрут, возможно, будет включать остановку на острове Занзибар.