В Танзании появится более 4 тыс. рабочих мест благодаря проекту Росатома Проект Росатома в Танзании по добыче урана создаст более 4 тыс. рабочих мест

Москва30 мая Вести.Проект "Мкуджу Ривер" (компании Mantra Tanzania Ltd., дочерней компании Uranium One Group, входящей в госкорпорацию "Росатом"), в рамках которого планируется строительство завода по добыче урана в Танзании, позволит создать более 4 тыс. новых рабочих мест в регионе. Об этом рассказала директор департамента устойчивого развития ГК "Росатом" Полина Лион в интервью ИС "Вести".

В Танзании с участием российских специалистов готовится площадка для строительства завода по добыче урана. Росатом работает в стране уже более 10 лет. Сейчас в сердце тропического леса действует пилотная установка переработки природного урана.

Проект "Мкуджу Ривер" рассчитан на многие десятки лет. В результате реализации проекта у нас будет создано прямых рабочих мест порядка 1,5 тысячи, а также в смежных областях, на смежных производствах порядка 4 тысяч рабочих мест. Это достаточно серьезный вклад в развитие региона и повышение социальной его стабильности отметила Полина Лион

Месторождение Ньота скрыто в глубине танзанийских джунглей, и потому обнаружили его относительно недавно. Только разведанных запасов урана здесь около 60 тысяч тонн. Строительство завода уже в самом разгаре, он появится в нескольких километрах от пилотного предприятия. Российские и танзанийские специалисты работают вместе.

Мы здесь и для того, чтобы изменить жизнь общества к лучшему. Готовим новые кадры, даем возможность освоить новые специальности. В будущем эти люди будут руководить компаниями, будут работать в различных направлениях. Мы создаем нечто важное не только для "Мантры" или Росатома, а для будущего страны рассказал менеджер по устойчивому развитию Mantra Tanzania Ltd. Маджани Мореми

В этом году российско-танзанийским отношениям – 65 лет. За это время появилось немало совместных проектов. Благодаря добыче и переработке урана республика стала первой страной Восточной и Центральной Африки, всерьез изучающей потенциал ядерной энергетики.