Москва30 мая Вести.Российская госкорпорация "Росатом" помогает жителям Танзании, которые живут недалеко от месторождения урана - стратегического ресурса ядерной отрасли, где реализуется проект "Мкуджу Ривер" по его добыче и переработке. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала директор департамента устойчивого развития ГК "Росатом" Полина Лион.

Росатом работает в Танзании уже более 10 лет. Он создает рабочие места не только в горнодобывающей, но и в смежных отраслях. Кроме того, компания поддерживает жителей региона.

Мы уже поставили оборудование в местную больницу, помогли запустить работу родильного отделения, помогаем местным школам. Местные фермеры получают от Росатома посевной материал, удобрения. Еще один проект тоже очень сильно связан с спецификой жизни в регионе. Молодым женщинам сложно в Танзании совмещать материнство и одновременно учиться. После консультации с местными общинами мы закупили швейное, вязальное оборудование и сделали несколько групп из молодых женщин, чтобы они могли попробовать себя в швейном ремесле. И сейчас этот швейный кооператив существует уже самостоятельно, окупается рассказала Полина Лион

В городе Ликую отремонтировали школу на 300 учеников, обновили водопровод, установили солнечные панели, появились новые компьютеры, лаборатория, библиотека, учебники. Преподаватели прошли программу повышения квалификации, в том числе в области экологии.

Проект значит очень многое. Этот проект – один из крупнейших проектов развития в этом регионе. Прямые инвестиции, косвенные инвестиции, все наши планы для этого района значительно улучшат благосостояние людей и окажут влияние на их доходы отметил операционный менеджер проекта "Мкуджу Ривер" Берия Ворстер

Так как проект Росатома реализуется в тропическом лесу, эта территория раньше принадлежала национальному парку, чтобы не навредить уникальной природе, работа шла в том числе с представителями ЮНЕСКО. Госкорпорация также взяла на себя заботу об обитателях парка, прежде всего, о слонах.