Жилет пассажирки "Титаника" продан на аукционе за $715 тысяч

Москва18 апр Вести.Раритетный спасательный жилет, принадлежавший пассажирке первого класса затонувшего лайнера "Титаник", был продан на торгах британского аукционного дома Henry Aldridge & Son за 530 тысяч фунтов стерлингов ($715 тысяч). Финальная цена лота более чем вдвое превысила стартовую оценку в 250 тысяч фунтов.

Уникальность предмета заключается в его истории: жилет принадлежал Лоре Мэйбл Франкателли, спасшейся в шлюпке №1. На ткани сохранились подписи самой Франкателли и еще семерых выживших пассажиров той же шлюпки.

Вместе с жилетом новый владелец получил архивную фотографию и копию письма Лоры Франкателли с описанием катастрофы. Ранее этот исторический артефакт экспонировался в музеях Белфаста и США, а на протяжении десятилетий хранился в семье владелицы.