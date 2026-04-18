Москва18 апрВести.Раритетный спасательный жилет, принадлежавший пассажирке первого класса затонувшего лайнера "Титаник", был продан на торгах британского аукционного дома Henry Aldridge & Son за 530 тысяч фунтов стерлингов ($715 тысяч). Финальная цена лота более чем вдвое превысила стартовую оценку в 250 тысяч фунтов.
Уникальность предмета заключается в его истории: жилет принадлежал Лоре Мэйбл Франкателли, спасшейся в шлюпке №1. На ткани сохранились подписи самой Франкателли и еще семерых выживших пассажиров той же шлюпки.
Вместе с жилетом новый владелец получил архивную фотографию и копию письма Лоры Франкателли с описанием катастрофы. Ранее этот исторический артефакт экспонировался в музеях Белфаста и США, а на протяжении десятилетий хранился в семье владелицы.