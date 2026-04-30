Семьи погибших на 'Титане' получили останки близких спустя три года

Спустя три года после катастрофы "Титана" останки погибших переданы их семьям Семьи погибших на 'Титане' получили останки близких спустя три года

Москва30 апр Вести.Трагическая история батискафа "Титан" компании OceanGate, потерпевшего крушение в июне 2023 года, получила завершение. Спустя почти три года поисковым группам удалось поднять фрагменты тел с глубины около четырех километров и провести сложнейшую ДНК-экспертизу.

Вдова пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда, Кристин Давуд, рассказала шокирующие подробности процесса опознания. По ее словам, из-за мгновенного разрушения корпуса под воздействием колоссального давления тела превратились в однородную массу. Эксперты потратили месяцы на идентификацию биологического материала.

Останки мужа и сына были переданы мне в крошечных контейнерах, похожих на коробки из-под обуви рассказал Кристин Давуд

Специалисты подтвердили, что причиной гибели пяти человек стал имплозивный взрыв, произошедший за долю секунды. Люди на борту даже не успели осознать, что происходит, и не страдали перед смертью.