Москва30 апрВести.Трагическая история батискафа "Титан" компании OceanGate, потерпевшего крушение в июне 2023 года, получила завершение. Спустя почти три года поисковым группам удалось поднять фрагменты тел с глубины около четырех километров и провести сложнейшую ДНК-экспертизу.
Вдова пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда, Кристин Давуд, рассказала шокирующие подробности процесса опознания. По ее словам, из-за мгновенного разрушения корпуса под воздействием колоссального давления тела превратились в однородную массу. Эксперты потратили месяцы на идентификацию биологического материала.
Останки мужа и сына были переданы мне в крошечных контейнерах, похожих на коробки из-под обувирассказал Кристин Давуд
Специалисты подтвердили, что причиной гибели пяти человек стал имплозивный взрыв, произошедший за долю секунды. Люди на борту даже не успели осознать, что происходит, и не страдали перед смертью.