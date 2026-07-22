У Пуэрто-Рико обнаружены обломки самолета, потерпевшего крушение в 1952 году

Обломки потерпевшего крушение самолета обнаружили у Пуэрто-Рико спустя 74 года У Пуэрто-Рико обнаружены обломки самолета, потерпевшего крушение в 1952 году

Москва22 июл Вести.У Пуэрто-Рико обнаружили обломки пассажирского самолета Douglas DC-4, который потерпел крушение 74 года назад. Как сообщила компания Warner Bros. Discovery, лайнер лежит на дне Атлантического океана на глубине около 600 метров.

Нашли воздушное судно 2 июня. Исследователям удалось обнаружить самолет благодаря гидролокатору высокого разрешения. При крушении корпус лайнера разломился на две части.

Самолет авиакомпании Pan American потерпел крушение 11 апреля 1952 года. Лайнер вылетел из Сан-Хуана в Нью-Йорк. Через некоторое время после взлета у воздушного судна отказал один двигатель, после этого возникли проблемы со вторым.

Экипаж сумел посадить самолет на воду, но через несколько минут воздушное судно затонуло. Спасти удалось 12 пассажиров, трех пилотов и двух бортпроводников. Жертвами крушения стали 52 человека.