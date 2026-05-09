Поисковики узнали судьбу экипажа самолета У-2, упавшего в 1942 году

Москва9 мая Вести.Совместной экспедиции Сочинского национального парка и поискового отряда "Кубанский плацдарм" удалось установить обстоятельства крушения в районе горы Истома самолета У-2 времен Великой Отечественной войны. Подробности сообщила пресс-служба Сочинского нацпарка на своем сайте.

В границах парка во время Великой Отечественной войны крушение потерпели более 70 самолетов. Более 10 лет назад поисковиками было определено место падения самолета У-2. Узнать номер воздушного судна и судьбу экипажа тогда не удалось, все считались погибшими.

Не всегда получается с первого раза "докопаться" до истины. Иногда только десятый визит на место падения дает результат приводятся слова одного из участников поисковой организации

Опытные госинспекторы обнаружили обломки и нашли коленвал, на котором был виден номер. Дальше работа переместилась в архив.

Было установлено что самолет У-2… использовался для доставки почты. Он вылетел 02.11.1942 года с аэродрома Адлер в сторону Красной Поляны и разбился в окрестностях горы Истома говорится в сообщении

В документах нашлись и имена членов экипажа - пилота и техника. Доподлинно стало известно, что они остались живы.

После завершения необходимых официальных процедур обломки передадут в один из музеев Сочи.