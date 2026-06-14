Fox News: самолет с парашютистами разбился в США, погибли 12 человек

В США потерпел крушение самолет с парашютистами, погибли 12 человек Fox News: самолет с парашютистами разбился в США, погибли 12 человек

Москва14 июн Вести.Самолет с парашютистами разбился недалеко от американского города Батлер, штат Миссури. Жертвами авиакатастрофы стали 12 человек, сообщает местное подразделение телеканала Fox News.

Согласно данным местной дорожной полиции, крушение произошло недалеко от аэропорта Батлер Мемориал, примерно в 65 милях к югу от Канзас-Сити. После вылета воздушное судно, на борту которого находились 11 парашютистов и пилот, внезапно сменило курс полета и упало в районе шоссе. Все находившиеся на борту погибли.

На данный момент ведется расследование причин трагедии.

Ранее при столкновении двух вертолетов в Бразилии погиб американский музыкант и исполнитель Оливер Три.