В США самолет с игроками в пиклбол разбился по пути на турнир

В США разбился самолет с командой по пиклболу, погибли пять человек В США самолет с игроками в пиклбол разбился по пути на турнир

Москва3 мая Вести.В США спортивная команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе по пути на турнир. Об этом сообщил клуб Amarillo Pickleball Club в социальной сети Facebook (запрещена в России).

По имеющейся информации, спортсмены вылетели из города Амарилло и направлялись в клуб Cranky Pickle, расположенный в Нью-Браунфелсе (штат Техас). На борту находились пять человек – четыре игрока команды и пилот. Никто из них не выжил.

Предварительные данные указывают на технические проблемы, возникшие в воздухе. Авиадиспетчер сообщила, что перед крушением самолет выполнял необычные маневры, после чего пропал с радаров.

Как сообщает британское издание Metro, в связи с трагедией запланированный турнир был отменен.

Пиклбол – сравнительно молодой вид спорта с ракеткой, сочетающий элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса. Обычно он проводится на площадке меньшего размера, а формат игры может быть как одиночным, так и парным.