Москва1 июлВести.Спасатели ВМС США продолжают поиски четвертого члена экипажа вертолета MH-60S Sea Hawk, который совершил аварийную посадку в Аравийском море. Об этом сообщает центральное командование американского флота в соцсети X.
Военные уточняют, что трое других членов экипажа уже спасены и доставлены на борт авианосца USS George H.W. Bush.
Нет признаков того, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями. Трое из четырех членов экипажа вертолета спасены и находятся в стабильном состоянии на борту George H.W. Bushдобавили американские военные
Сообщается, что MH-60S, который базируется на авианосце USS George H.W. Bush, совершил аварийную посадку 1 июля.
9 июня американский ударный вертолет AH-64 Apache разбился в районе Ормузского пролива. Оба члена экипажа были спасены.