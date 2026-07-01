Спасатели пока не нашли в Аравийском море члена экипажа вертолета США

В Аравийском море пропал военнослужащий США Спасатели пока не нашли в Аравийском море члена экипажа вертолета США

Москва1 июл Вести.Спасатели ВМС США продолжают поиски четвертого члена экипажа вертолета MH-60S Sea Hawk, который совершил аварийную посадку в Аравийском море. Об этом сообщает центральное командование американского флота в соцсети X.

Военные уточняют, что трое других членов экипажа уже спасены и доставлены на борт авианосца USS George H.W. Bush.

Нет признаков того, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями. Трое из четырех членов экипажа вертолета спасены и находятся в стабильном состоянии на борту George H.W. Bush добавили американские военные

Сообщается, что MH-60S, который базируется на авианосце USS George H.W. Bush, совершил аварийную посадку 1 июля.

9 июня американский ударный вертолет AH-64 Apache разбился в районе Ормузского пролива. Оба члена экипажа были спасены.