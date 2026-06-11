Reuters: публикацию отчета о катастрофе Boeing в Индии в 2025 году задержат

Публикация отчета о катастрофе Boeing в Индии в 2025 году будет задержана Reuters: публикацию отчета о катастрофе Boeing в Индии в 2025 году задержат

Москва11 июн Вести.Индийские следователи отложат публикацию окончательного отчета по делу о катастрофе с самолетом Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, сообщает Reuters. Трагедия произошла ровно год назад.

Предварительный отчет, опубликованный в прошлом году, показал, что переключатели управления подачей топлива в двигатели самолета 787 почти одновременно переместились из положения "RUN" в положение "CUTOFF", что привело к топливному голоданию обоих двигателей вскоре после взлета.

Следователи провели испытания двигателя в апреле и посетили Францию ​​в прошлом месяце в рамках анализа блока управления двигателем, сообщил источник Reuters на условиях анонимности.

Согласно международным правилам, окончательный отчет должен быть представлен в течение года после аварии, но иногда расследования занимают больше времени, поэтому, если они не завершены, промежуточное заключение должно публиковаться каждую годовщину.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что индийские чиновники готовят промежуточный, а не окончательный отчет в преддверии первой годовщины, поскольку расследование считается сложным и трудоемким.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275 человек.