Москва24 апр Вести.Смертельная катастрофа в аэропорту LaGuardia в Нью-Йорке, произошедшая 22 марта, оказалась вызвана несколькими ошибками. Это стало известно после опубликования предварительного отчета Национального совета по безопасности на транспорте США.

Как сообщает AFP, согласно документу, одной из самых серьезных ошибок стало разрешение экипажу пожарной машины пересечь взлетно-посадочную полосу во время приближения самолета.

Диспетчер через несколько секунд заметил ошибку, однако его слова "стоп, стоп, стоп" водитель принял не на свой счет и продолжил движение. Когда же он услышал "грузовик номер один, стоп, стоп, стоп", было уже слишком поздно.

Незадолго до полуночи 22 марта самолет авиакомпании Air Canada врезался в машину пожарной команды на взлетно-посадочной полосе. В результате столкновения два канадских пилота погибли. Еще более 40 человек получили ранения разной степени тяжести.

Еще одним фактором столкновения стало отсутствие транспондера в пожарной машине, предупредившего бы об опасной дистанции между самолетом и машиной.