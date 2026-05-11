Daily Mail: Boeing 737 мог потерпеть крушение в 2022 году в КНР из-за драки

Крушение Boeing в 2022 году в КНР могло случиться из-за драки на борту Daily Mail: Boeing 737 мог потерпеть крушение в 2022 году в КНР из-за драки

Москва11 мая Вести.Причиной крушения в 2022 году в Китае самолета Boeing 737 могла стать драка между пилотами. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на данные бортовых самописцев.

Самолет следовал по маршруту Куньмин - Гуанчжоу, когда неожиданно перешел в крутое пике из-за борьбы в кабине экипажа. На это, по данным издания, указывают резкие движения воздушного судна в последние секунды перед крушением, а также звуки криков, борьбы и тяжелого дыхания из кабины пилотов.

По предположениям следователей, один из пилотов пытался вывести самолет из пике, тянув штурвал на себя, в то время как второй пилот отталкивал штурвал. Кроме того, перед переходом в пике на судне принудительно отключили оба двигателя.

Крушение самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines произошло в марте 2022 года. Все 132 человека, которые находились на борту, погибли. В кабине в момент падения были командир воздушного судна, второй пилот и наблюдатель. Официальный отчет по расследованию китайские власти пока не опубликовали.