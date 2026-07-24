ИКАО: число авиакатастроф в 2025 году в мире снизилось на 13%

Количество авиакатастроф в 2025 году сократилось на 13% ИКАО: число авиакатастроф в 2025 году в мире снизилось на 13%

Москва24 июл Вести.Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила о сокращении количества авиационных происшествий по всему миру в 2025 году на 13% в годовом исчислении, сообщает пресс-служба организации.

В документе отмечается, что в минувшем году услугами коммерческих авиалиний воспользовалось рекордное число пассажиров, достигшее отметки в 5 миллиардов человек.

Авторы доклада пояснили, что среднее число авиакатастроф на каждый миллион вылетов в 2025 году уменьшилось с 2,6 до 2,2 инцидентов, что составляет заявленное снижение на 13%. Общее число таких происшествий за год составило 85.

Вместе с тем, организация констатировала увеличение числа жертв авиакатастроф. Таким образом, в 2025 году погибло 387 человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 296.

Ранее сообщалось, что в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 Hercules в Колумбии погибли 69 человек, пострадали 57 пассажиров.