Москва17 июлВести.Москва и Баку урегулировали все вопросы, связанные с крушением пассажирского самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По словам главы российской дипломатии, это стало возможно благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям, а также работе правительств и министерств двух стран.
В текущем году... урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы пассажирского самолета компании AZAL 25 декабря 2024 годасказал Лавров
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, в том числе 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.