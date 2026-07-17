Лавров: Москва и Баку решили все вопросы, связанные с авиакатастрофой AZAL

РФ и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой AZAL Лавров: Москва и Баку решили все вопросы, связанные с авиакатастрофой AZAL

Москва17 июл Вести.Москва и Баку урегулировали все вопросы, связанные с крушением пассажирского самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам главы российской дипломатии, это стало возможно благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям, а также работе правительств и министерств двух стран.

В текущем году... урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы пассажирского самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года сказал Лавров

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, в том числе 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.