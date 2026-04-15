Россия выразила соболезнования по факту крушения Embraer 190 AZAL под Актау

РФ принесла соболезнования после крушения Embraer 190 AZAL под Актау Россия выразила соболезнования по факту крушения Embraer 190 AZAL под Актау

Москва15 апр Вести.Россия вновь выразила соболезнования в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшим 25 декабря 2024 года вблизи Актау в результате непреднамеренного срабатывания российской системы ПВО в воздушном пространстве РФ.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия говорится в заявлении внешнеполитического ведомства

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года. Самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау в западной части Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 29 человек.