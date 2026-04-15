Москва15 апрВести.Россия вновь выразила соболезнования в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшим 25 декабря 2024 года вблизи Актау в результате непреднамеренного срабатывания российской системы ПВО в воздушном пространстве РФ.
Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.
Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедияговорится в заявлении внешнеполитического ведомства
Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года. Самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау в западной части Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 29 человек.