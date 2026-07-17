Азербайджан намерен вернуть прямые авиарейсы с рядом городов России Азербайджан планирует восстановить прямые авиарейсы в ряд городов России

Москва17 июл Вести.Азербайджан в ближайшее время рассчитывает восстановить прямое авиасообщение с рядом российских городов. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве дипломат отметил, что в сентябре пройдет встреча, на которой будет обсуждаться ряд вопросов торгово-экономического сотрудничества. Участие в ней примут вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук.

В ближайшее время ожидается возобновление прямых авиарейсов между двумя странами по ряду направлений сказал Байрамов

Он отметил, что авиасообщение было приостановлено после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года. Однако, по его словам, в ходе переговоров с российской стороной были урегулированы все вопросы, связанные с этим происшествием.

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва приняла к сведению слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о полной нормализации российско-азербайджанских отношений. По словам главы российского МИД, стороны договорились восполнить паузу, возникшую в двусторонних отношениях в последние месяцы.