Галузин: РФ во время визита Байрамова поднимет вопрос об освобождении 11 россиян

Вопрос об освобождении 11 россиян обсудят в ходе визита Байрамова, заявили в МИД Галузин: РФ во время визита Байрамова поднимет вопрос об освобождении 11 россиян

Москва29 июн Вести.Российская сторона во время визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова поставит вопрос о скорейшем освобождении 11 задержанных в Баку россиян, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат напомнил, что российские граждане были задержаны в столице Азербайджана летом прошлого года.

Конечно же, мы будем ставить вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан, которые были задержаны в Баку 30 июня - 1 июля прошлого года. Этот вопрос обсуждается по линии профильных структур России и Азербайджана сказал Галузин

Москва, добавил он, рассчитывает на скорейшее освобождение российских граждан.