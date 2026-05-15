Airbus резко сократила поставки новых самолетов на фоне кризиса с топливом Airbus в апреле сократила поставки самолетов на 16%

Москва15 мая Вести.Европейская авиастроительная компания Airbus поставила в апреле 67 новых самолетов для 39 заказчиков по всему миру, сообщает компания. Таким образом, объем поставок сократился в апреле на 16% в годовом выражении.

В январе-апреле компания отправила 181 самолет для 57 заказчиков (- 5,7% в годовом выражении).

С начала года Airbus получила заказы на 405 самолетов.

Целевой показатель поставок Airbus на 2026 год, установленный до начала конфликта на Ближнем Востоке, составляет 870 самолетов.

Однако мировая авиационная отрасль переживает сложное время, поскольку цены на топливо растут, конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и многие авиакомпании сокращают полетные программы.

Между тем американская аэрокосмическая корпорация Boeing поставила в апреле 47 новых гражданских самолетов, что на один самолет больше, чем в марте, и на два самолета больше, чем в апреле 2025 года.

В январе-апреле покупателям отправлены 190 самолетов против 175 в январе-апреле 2025 года.

В целом, Boeing имеет заказы на 6814 самолетов.

В том числе в апреле компания получила заказы на 135 самолетов (с учетом отмен), в январе-апреле - на 284 самолета, что является лучшим показателем для этого времени с 2014 года.