Москва18 маяВести.Спасатели обнаружили тела четырех итальянских дайверов, погибших при исследовании глубокой пещеры на Мальдивах. Об этом сообщило министерство иностранных дел Италии.
Также дипломаты подтвердили журналистам, что спасатели поднимут тела дайверов в ближайшие дни.
Подтверждается обнаружение тел четырех соотечественников, погибших на Мальдивахсказали в дипломатическом ведомстве
Уточняется, что все погибшие были опытными дайверами. Среди жертв: профессор морской биологии университета Генуи Моника Монтефальконе, ее дочь-студентка Джорджия Соммакал, научный сотрудник Мюриэль Одденино и выпускник факультета морской биологии Федерико Гуалтьери. Пятого погибшего – инструктора по дайвингу – подняли на поверхность накануне.
По данным газеты Corriere della Sera, тела нашли на глубине около 60 метров в третьей секции грота, прозванного "пещерой акул". Это место известно узкими проходами и сложной навигацией, а погружение глубже 50 метров требует особой осторожности из-за риска отравления азотом.
Прокуратура Рима начала расследование. Среди версий – неблагоприятная погода, некачественная газовая смесь или неверный тип газа в баллонах. По данным СМИ, опытные дайверы также могли потеряться в сложном для навигации гроте или погибнуть при попытке спасти застрявшего товарища.