Спасатели обнаружили тела итальянских дайверов из "пещеры акул" на Мальдивах В мальдивской "пещере акул" обнаружили тела четырех итальянских дайверов

Москва18 мая Вести.Спасатели обнаружили тела четырех итальянских дайверов, погибших при исследовании глубокой пещеры на Мальдивах. Об этом сообщило министерство иностранных дел Италии.

Также дипломаты подтвердили журналистам, что спасатели поднимут тела дайверов в ближайшие дни.

Подтверждается обнаружение тел четырех соотечественников, погибших на Мальдивах сказали в дипломатическом ведомстве

Уточняется, что все погибшие были опытными дайверами. Среди жертв: профессор морской биологии университета Генуи Моника Монтефальконе, ее дочь-студентка Джорджия Соммакал, научный сотрудник Мюриэль Одденино и выпускник факультета морской биологии Федерико Гуалтьери. Пятого погибшего – инструктора по дайвингу – подняли на поверхность накануне.

По данным газеты Corriere della Sera, тела нашли на глубине около 60 метров в третьей секции грота, прозванного "пещерой акул". Это место известно узкими проходами и сложной навигацией, а погружение глубже 50 метров требует особой осторожности из-за риска отравления азотом.

Прокуратура Рима начала расследование. Среди версий – неблагоприятная погода, некачественная газовая смесь или неверный тип газа в баллонах. По данным СМИ, опытные дайверы также могли потеряться в сложном для навигации гроте или погибнуть при попытке спасти застрявшего товарища.