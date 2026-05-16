Названы версии загадочной гибели итальянских дайверов на Мальдивах Итальянец, чья жена и дочь погибли с группой дайверов: может, дело в баллонах

Москва16 мая Вести.Мужчина, жена и дочь которого признаны погибшими вместе в составе группы итальянских дайверов на Мальдивах, рассказал о возможных причинах трагедии. Об этом пишет издание Daily Mail.

14 мая в МИД Италии сообщили, что пятеро итальянцев, занимавшихся дайвингом, погибли в ходе погружения на Мальдивах. Группа погрузилась под воду во время экскурсии на катере "Дюк оф Йорк" у атолла Вааву. Дайверы обследовали район с подводными пещерами на глубине около 60 метров и не вернулась назад. Внутри пещеры было найдено тело одного из них, поиски остальных продолжаются.

По информации из СМИ, среди жертв – 51-летняя морской биолог, профессор экологии Генуэзского университета Моника Монтефальконе и ее 22-летняя дочь Джорджия Соммакал, а также исследовательница Мюриэль Одденино и двое инструкторов по дайвингу - Джанлука Бенедетти и Федерико Гуальтьери.

Карло Соммакал, муж Монтефальконе и отец Джорджии, потрясен трагедией. В комментарии Daily Mail он выразил мнение, что с группой "что-то случилось", раз дайверы оказались на такой глубине.

По словам Карло Соммакала, его жена – "одна из лучших дайверов на земле".

Она бы никогда не стала подвергать опасности жизнь нашей дочери или других людей... Там, внизу, что-то должно было случиться. Возможно, у кого-то из них возникли проблемы, может быть, дело в кислородных баллонах, понятия не имею сказал он

Издание пишет, что пока найдено только тело Джанлуки Бенедетти. В пятницу, 15 мая, поисковики предприняли новую попытку погружения для того, чтобы найти дайверов, но она не принесла результатов. Операция возобновится в субботу, 16 мая.

Кроме того, проводится расследование. В материале указано, что в день трагедии было объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, а туристам не рекомендуется погружаться на глубину более 30 метров. Пещера же находится примерно в 60 метрах от поверхности, и до нее очень сложно добраться.

Посол Италии в Шри-Ланке Дамиано Франковиг рассказал телеканалу SkyTg24, что дайвинг на этом месте особенно сложен, так как пещера разделена на "три отдельных, взаимосвязанных сегмента". По его словам, поисковая операция затруднена сильными течениями.

В материале также приводятся различные версии произошедшего с итальянскими дайверами: