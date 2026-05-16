Москва16 маяВести.Мужчина, жена и дочь которого признаны погибшими вместе в составе группы итальянских дайверов на Мальдивах, рассказал о возможных причинах трагедии. Об этом пишет издание Daily Mail.
14 мая в МИД Италии сообщили, что пятеро итальянцев, занимавшихся дайвингом, погибли в ходе погружения на Мальдивах. Группа погрузилась под воду во время экскурсии на катере "Дюк оф Йорк" у атолла Вааву. Дайверы обследовали район с подводными пещерами на глубине около 60 метров и не вернулась назад. Внутри пещеры было найдено тело одного из них, поиски остальных продолжаются.
По информации из СМИ, среди жертв – 51-летняя морской биолог, профессор экологии Генуэзского университета Моника Монтефальконе и ее 22-летняя дочь Джорджия Соммакал, а также исследовательница Мюриэль Одденино и двое инструкторов по дайвингу - Джанлука Бенедетти и Федерико Гуальтьери.
Карло Соммакал, муж Монтефальконе и отец Джорджии, потрясен трагедией. В комментарии Daily Mail он выразил мнение, что с группой "что-то случилось", раз дайверы оказались на такой глубине.
По словам Карло Соммакала, его жена – "одна из лучших дайверов на земле".
Она бы никогда не стала подвергать опасности жизнь нашей дочери или других людей... Там, внизу, что-то должно было случиться. Возможно, у кого-то из них возникли проблемы, может быть, дело в кислородных баллонах, понятия не имеюсказал он
Издание пишет, что пока найдено только тело Джанлуки Бенедетти. В пятницу, 15 мая, поисковики предприняли новую попытку погружения для того, чтобы найти дайверов, но она не принесла результатов. Операция возобновится в субботу, 16 мая.
Кроме того, проводится расследование. В материале указано, что в день трагедии было объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, а туристам не рекомендуется погружаться на глубину более 30 метров. Пещера же находится примерно в 60 метрах от поверхности, и до нее очень сложно добраться.
Посол Италии в Шри-Ланке Дамиано Франковиг рассказал телеканалу SkyTg24, что дайвинг на этом месте особенно сложен, так как пещера разделена на "три отдельных, взаимосвязанных сегмента". По его словам, поисковая операция затруднена сильными течениями.
В материале также приводятся различные версии произошедшего с итальянскими дайверами:
- По информации издания La Repubblica, тот факт, что ни одному из пяти дайверов не удалось всплыть на поверхность, позволяет предположить, что группа могла заблудиться в подводной пещере. Предполагается, что из-за недостатка света и плохой видимости, вызванной непогодой, они могли потерять ориентацию, запаниковать и, возможно, у них закончился кислород.
- Кроме того, как пишет Daily Mail, полиция не исключает, что один из дайверов мог застрять, а остальные запаниковали при попытке его вытащить.
- Эксперты по дайвингу также выдвигают различные гипотезы, среди них кислородная интоксикация.