В подводной пещере на Мальдивах погибли пять итальянских дайверов

Москва15 мая Вести.Пятеро граждан Италии, занимавшихся дайвингом, погибли в ходе погружения на Мальдивах. Об этом 14 мая сообщило министерство иностранных дел Италии.

Согласно данным внешнеполитического ведомства, группа аквалангистов обследовала район с подводными пещерами на глубине порядка 50 метров. Тело одного из погибших было найдено внутри пещеры. На данный момент продолжается поисково-спасательная операция, специалисты работают над извлечением тел остальных дайверов.

Точные обстоятельства произошедшего пока не выяснены. Рассматриваются несколько версий случившегося - от технической неполадки снаряжения до тяжелых подводных условий и ошибок, допущенных непосредственно при погружении. Официальные представители подробностей не раскрывают.

Местные власти совместно с итальянским МИД продолжают мониторинг ситуации и оказывают необходимую помощь семьям погибших.