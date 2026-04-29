Москва29 апрВести.В таиландском аэропорту правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая пыталась вывезти из страны 30 редких индийских звездчатых черепах, спрятанных у нее под одеждой. Об этом пишет новостной портал Pattaya News.
Власти Таиланда в международном аэропорту "Суварнабхуми" задержали 28 апреля 2026 года 19-летнюю гражданку Тайваня… Тщательный личный досмотр выявил, что черепахи были спрятаны под ее одеждойговорится в публикации
Согласно информации портала, девушка приклеила черепах с помощью скотча, предварительно поместив каждую в тканевый мешочек. Уточняется, что одна черепах не выжила.
Было возбуждено уголовное дело.
Звездчатые черепахи (Geochelone elegans), обитающие в Индии, Пакистане и на Шри-Ланке, внесены в приложение 1 СИТЕС - конвенции, регулирующей торговлю исчезающими видами дикой фауны и флоры. На черном рынке экзотических животных эти пресмыкающиеся очень востребованы и могут стоить дорого.