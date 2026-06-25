SCMP: в Гонконге арестовали женщину, которая разводила в квартире крокодилов

Жительница Гонконга развела в квартире около 100 крокодилов SCMP: в Гонконге арестовали женщину, которая разводила в квартире крокодилов

Москва25 июн Вести.В Гонконге правоохранительные органы арестовали 35-летнюю местную жительницу после того, как в ее квартире были обнаружены порядка 100 крокодилов, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Полиция Гонконга арестовала женщину после поимки 1,5 метрового крокодила на балконе, которая привела к обнаружению еще около 100 рептилий говорится в публикации

Дело жительницы Гонконга передали в департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы, а всех крокодилов из ее жилища отправили на осмотр ветеринарам.

Ранее полиция Южно-Африканской Республики (ЮАР) нашла останки человека внутри пятисоткилограммового крокодила.