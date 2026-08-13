Лапы, голову и кожу крокодилов нашли в багаже у прибывшего из Китая россиянина

В Шереметьево у прилетевшего из Китая россиянина нашли 64 части крокодила Лапы, голову и кожу крокодилов нашли в багаже у прибывшего из Китая россиянина

Москва13 авг Вести.В столичном аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже у прибывшего из Китая россиянина 64 части крокодила, включая голову, лапы и кожу. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Во время выборочного контроля на зеленом коридоре сотрудники таможни остановили 60-летнего мужчину.

В чемодане пассажира, который проследовал через "зеленый" коридор, находились головы, лапы, кожа, челюсти рептилий. Мужчина пояснил, что везет эти уже обработанные изделия для личного пользования. Он полагал, что они не подпадают под действие международных запретов, установленных Конвенцией СИТЕС пояснили в ФТС

Проведенная экспертиза установила, что части рептилии, стоимостью более 250 тысяч рублей, находятся под защитой международной конвенции.

В отношении россиянина возбудили административное дело о недекларировании товаров. Ему грозит штраф с возможной конфискацией.