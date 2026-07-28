В аэропорту Шереметьево у иностранного гражданина нашли мармелад с каннабисом Мармелад с наркотиком нашла служебная собака в аэропорту Шереметьево

Москва28 июл Вести.В аэропорту Шереметьево чемодан 50-летнего иностранца, прилетевшего из Дохи, заинтересовал служебную собаку по кличке Брауни. В чемодане таможенники обнаружили мармелад с каннабисом. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Обнаружена банка с надписью Peach Bellini. В ней находился желтый мармелад весом 22 грамма. Проведенная экспертиза показала, что в составе сладости содержится наркотическое средство тетрагидроканнабинол (каннабис), оборот которого в России запрещен говорится в сообщении

Было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. По результатам расследования суд приговорил иностранного гражданина к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 30 тысяч рублей.