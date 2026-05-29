Топ-менеджер Walt Disney Company осужден за провоз в РФ мармелада с наркотиками

Москва29 мая Вести.Топ-менеджер The Walt Disney Company Датерао Джугал Судхир приговорен к двум с половиной годам колонии за попытку провезти наркотики в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службы судов Московской области.

Приговор вынес Химкинский суд.

Суд признал Судхира виновным по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков), ст. 229.1 УК РФ (незаконная перевозка наркотиков) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев колонии общего режима цитирует пресс-службу агентство

Также Судхир должен будет заплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа.

Как сообщается, топ-менеджер прилетел в Россию из Катара в январе 2026 года. Его остановили в зеленом коридоре и проверили багаж. Оказалось, что с собой мужчина вез мармелад с наркотическим веществом. Он объяснил, что наркотик ему выписал в США врач для купирования последствий операции на мозге.