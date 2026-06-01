Москва1 июн Вести.Осужденный на пожизненный срок бывший сенатор Рауф Арашуков в период заключения в колонии "Черный дельфин" просил присылать ему посылки с товарами премиум-класса. Это следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении ТАСС.

В январе 2026 года Арашуков был признан виновным в даче взятки сотруднику колонии в размере 3 млн рублей, которые были заложены в тайники через посредника.

"В ходе допроса Арашуков неоднократно сообщал суду как о своем материальном благополучии, так и о наличии у посредника суммы денег", — отмечается в документе.

В суде гособвинение заявило, что факт материальной состоятельности Арашукова каких-либо сомнений не вызывает. Прокуратура пыталась увеличить штраф с 120 млн до 420 млн рублей (70-кратную сумму взятки), но апелляционная инстанция отказала, признав штраф в 120 млн рублей справедливым и соразмерным содеянному.

Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо на заседании Совета Федерации вместе с отцом Раулем. В 2022 году Мосгорсуд приговорил их к пожизненному заключению за создание ОПГ, организацию убийств и хищение газа у "Газпрома»" на 4,4 млрд рублей. Отбывая пожизненное, Арашуков стал фигурантом нового дела о даче взятки в 3 млн рублей сотруднику УФСИН для создания привилегированных условий.