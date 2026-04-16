Экс-сенатор Арашуков потребовал 100 тысяч рублей за невыдачу продуктов в колонии

Москва16 апр Вести.Экс-сенатор Рауф Арашуков попросил 100 тысяч рублей в качестве компенсации за то, что в колонии ему не предоставляют продукты питания. Об этом сообщает ТАСС.

Административный истец Арашуков Р. Р. просил суд признать незаконными действия ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, выразившиеся в непредоставлении Арашукову Р. Р. продуктов питания, отраженных в его заявлении от 2 марта 2026 года цитирует материалы агентство

Уточняется, что заключенный требует обеспечить устранение допущенных нарушений и выплату ему морального вреда в размере 100 000 рублей, а также взыскать уплаченную им госпошлину в размере 3 000 рублей.

Иск находится в производстве Соль-Илецкого районного суда Оренбургского суда. Заседание по нему пройдет 23 апреля.

Ранее от Арашукова уже поступали жалобы по поводу еды: он утверждал, что в феврале и марте его несколько раз лишили холодной закуски и двух куриных яиц в неделю. Суд отклонил его иск.

Сейчас Арашуков отбывает пожизненное наказание в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Он осужден за создание ОПГ, организацию убийств и хищений газа на 4,4 млрд рублей. Также недавно он попытался дать сотруднику УФСИН взятку, за что был приговорен еще к 10 годам заключения.