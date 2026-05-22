Иностранка пыталась вывезти из России более 1,2 кг лома серебра

В Шереметьево у иностранки нашли более 1,2 кг лома серебра Иностранка пыталась вывезти из России более 1,2 кг лома серебра

Москва22 мая Вести.Таможенники в столичном аэропорту Шереметьево нашли у иностранки более 1,2 килограмма лома серебра, который она собиралась вывезти в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Отмечается, что 53-летнюю женщину остановили на зеленом коридоре во время выборочного контроля.

При сканировании ручной клади пассажирки инспекторы выявили 4 свертка с металлическими гранулами серебристого цвета... Экспертиза подтвердила, что это аффинированное серебро 999-й пробы весом 1,2 кг пояснили в ФТС

Иностранка рассказала, что вывозит драгметалл по просьбе третьих лиц, и с таможенными правилами не знакома.

Общая стоимость лома составила порядка 330 тысяч рублей.

Были возбуждены административные дела о недекларировании товаров, а также о несоблюдении запретов и ограничений. Иностранке назначили штраф 165 тысяч рублей.