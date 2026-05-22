Москва22 маяВести.Таможенники в столичном аэропорту Шереметьево нашли у иностранки более 1,2 килограмма лома серебра, который она собиралась вывезти в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
Отмечается, что 53-летнюю женщину остановили на зеленом коридоре во время выборочного контроля.
При сканировании ручной клади пассажирки инспекторы выявили 4 свертка с металлическими гранулами серебристого цвета... Экспертиза подтвердила, что это аффинированное серебро 999-й пробы весом 1,2 кгпояснили в ФТС
Иностранка рассказала, что вывозит драгметалл по просьбе третьих лиц, и с таможенными правилами не знакома.
Общая стоимость лома составила порядка 330 тысяч рублей.
Были возбуждены административные дела о недекларировании товаров, а также о несоблюдении запретов и ограничений. Иностранке назначили штраф 165 тысяч рублей.