Контрабанду украшений на 2 млн рублей пресекла таможня во Внуково Внуковские таможенники пресекли контрабанду украшений на 2 млн рублей

Москва28 мая Вести.Таможня московского аэропорта Внуково пресекла контрабанду ювелирных изделий стоимостью 2 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Как рассказали в ФТС РФ, украшения были обнаружены в багаже россиянки, прибывшей из США транзитом через Турцию. Пассажирку остановили в зеленом коридоре в ходе выборочного контроля.

Незадекларированные ювелирные изделия известных брендов общей стоимостью более 2 млн рублей обнаружили внуковские таможенники в багаже 56-летней россиянки говорится в сообщении

Экспертиза установила, что все изделия – оригинальные, изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов.

Со слов нарушительницы, украшения были куплены в Риме для личных целей, а с таможенными правилами она знакома частично.

Теперь ей грозит уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет или штраф до 1 млн рублей.