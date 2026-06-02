The Athletic: футболку Пеле с ЧМ-1958 продадут на аукционе более чем за $6 млн The Athletic: футболку Пеле с финала чемпионата мира 1958 г. выставят на аукцион

Москва2 июн Вести.Футболка бразильца Пеле, в которой он играл в финале чемпионата мира (ЧМ) 1958 года, будет продана на аукционе более чем за 6 млн долларов. Об этом сообщает портал The Athletic.

Уточняется, что торги стартуют 29 июня, а завершатся 16 июля. Как отмечает портал, в 2022 году на аукционе была продана футболка Диего Марадоны "Рука Бога" за рекордную для спортивной экипировки сумму - 9,28 млн долларов. В этой футболке аргентинский футболист забил два гола в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года. При этом футболка Пеле потенциально может побить этот рекорд на предстоящем аукционе.

Один из самых ценных предметов, связанных с чемпионатом мира по футболу, будет выставлен на аукцион в конце этого месяца: футболка, в которой Пеле играл в финале 1958 года между Бразилией и Швецией, будет продана на аукционе Sotheby's по оценочной стоимости более 6 млн долларов сказано в публикации

В финале чемпионата мира 1958 года 17‑летний Пеле забил два гола в ворота сборной Швеции, обеспечив Бразилии победу со счетом 5:2. Благодаря этому достижению он до сих пор остается самым молодым игроком, когда‑либо выступавшим и забивавшим гол в финале мирового первенства. Эта победа принесла сборной Бразилии первый из пяти титулов чемпиона мира. После матча Пеле подарил свою футболку с номером 10 товарищу по команде и соседу по комнате на чемпионате - Диде (Эдвальдо Алвесу Санта Росе).

Между тем, ранее сообщалось, что раритетный спасательный жилет, принадлежавший пассажирке первого класса затонувшего лайнера "Титаник", был продан на торгах британского аукционного дома Henry Aldridge & Son за 530 тыс фунтов стерлингов ($715 тыс).

Также новым абсолютным рекордом продаж на аукционе "Литфонда" стала картина Алексея Саврасова "Летний пейзаж". Она ушла с молотка за 29 млн рублей (почти 400 тыс долларов).