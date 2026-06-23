AP: американские власти выступили против продажи артефактов с "Титаника"

AP: власти США выступили против проведения аукционной продажи вещей с "Титаника" AP: американские власти выступили против продажи артефактов с "Титаника"

Москва23 июн Вести.Власти Соединенных Штатов выступили против организации аукциона для продажи более 100 артефактов, извлеченных из обломков "Титаника", передает агентство Associated Press (AP).

Компания RMS Titanic, у которой есть эксклюзивные права на подъем предметов с места крушения лайнера, как отмечается, намерена продать часть артефактов, включая кухонную утварь, предметы декора, личные вещи пассажиров и членов экипажа, а также денежные знаки.

План по продаже с аукциона более 100 артефактов, поднятых с места крушения "Титаника" сталкивается с противодействием со стороны правительства США говорится в материале

Ранее спасательный жилет, принадлежавший пассажирке первого класса "Титаника", был продан на торгах британского аукционного дома Henry Aldridge & Son за 530 тысяч фунтов стерлингов ($715 тысяч).