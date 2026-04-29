США выделят $100 млн на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС Госдеп США объявил о выделении $100 млн на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС

Москва29 апр Вести.США готовы выделить 100 миллионов долларов на реализацию инициативы стран G7 на ремонт саркофага Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в рамках обеспечения безопасности. Об этом сообщил Госдеп Соединенных Штатов.

Сегодня государственный департамент объявил о намерении предоставить до 100 миллионов долларов США из доступных средств иностранной помощи на согласованные усилия стран "Большой семерки" (G7) по обеспечению дальнейшей изоляции расщепляющихся ядерных материалов на Чернобыльской АЭС на Украине говорится в заявлении ведомства

В Госдепе сообщили, что без срочных ремонтных работ саркофаг больше не может обеспечивать необходимую изоляцию реакторных блоков. Это создает риск масштабной утечки высокорадиоактивных материалов, которая может привести к серьезным последствиям для всей Европы.

Также отмечается, что общая стоимость ремонта и обеспечения безопасности реакторных блоков ЧАЭС оценивается в 500 миллионов долларов.