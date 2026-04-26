МЧС: почти 400 тысяч человек были эвакуированы после аварии на ЧАЭС

Из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС эвакуировали почти 400 тысяч человек МЧС: почти 400 тысяч человек были эвакуированы после аварии на ЧАЭС

Москва26 апр Вести.В день 40-летия с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС в цифрах показал последствия случившегося.

Сообщается, что около 400 тысяч человек были экстренно вывезены из зоны отчуждения. Радиоактивное загрязнение затронуло примерно 160 тысяч кв. км. Более 600 тысяч граждан, среди которых были пожарные и военные, медработники и ученые, принимали участие в устранении последствий катастрофы.

Из 30-километровой зоны отчуждения было эвакуированы около 400 тысяч человек следует из сообщения ВНИИ ГОЧС МЧС

В ведомстве отметили, что авария на ЧАЭС стала печальным уроком, который показал непрочность мира "перед лицом вышедшей из-под контроля энергии атома".

Благодаря мужеству ликвидаторов масштабы бедствия удалось минимизировать, но эхо тех событий до сих пор напоминает о важности неукоснительного соблюдения технологической дисциплины и развития систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заключили там

Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года, став крупнейшей техногенной катастрофой по последствиям и нанесенному ущербу. Электростанция находится в Киевской области, в 15 километрах от города Чернобыль. Белоруссия подверглась наибольшему загрязнению среди республик: масштаб последствий на ее территории составил примерно 23% от всей площади.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии указали, что Чернобыльская катастрофа в корне поменяла отношение мирового сообщества к атомной энергетике. Там также рассказали, что отслеживают уровень загрязнения земли и радиации в районе ЧАЭС.