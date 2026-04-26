40 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской АЭС плавились сапоги пожарных 40 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

Москва26 апр Вести.Субботний день 26 апреля 1986 года навсегда стал одним из трагических в истории человечества. В начале второго ночи заместитель главного инженера Чернобыльской атомной станции Анатолий Дятлов распорядился начать запланированный эксперимент в четвертом энергоблоке, но ситуация вышла из-под контроля.

В 01:23:47 произошло два взрыва — первый нарушил защиту двухтонного реактора, второй выбросил в атмосферу его радиоактивное содержимое. Последствия этого ощущаются и 40 лет спустя, но катастрофа послужила уроком на будущее.

В ликвидации последствии аварии в Чернобыле участвовали тысячи людей, многие из которых получили высокие дозы облучения, а многие умерли. Но первыми были пожарные расчеты лейтенантов Владимира Правика и Виктора Кибенка.

Пожарным никто не сказал об жутком происшествии — они ехали на обычный пожар в брезентовых куртках и кирзовых сапогах. Когда огнеборцы взобрались на крышу четвертого блока, то они обнаружили там массу горящего графита, от которого у них стали плавиться сапоги.

После диких доз радиации никто из них не выжил.