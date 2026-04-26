Москва26 апрВести.Субботний день 26 апреля 1986 года навсегда стал одним из трагических в истории человечества. В начале второго ночи заместитель главного инженера Чернобыльской атомной станции Анатолий Дятлов распорядился начать запланированный эксперимент в четвертом энергоблоке, но ситуация вышла из-под контроля.
В 01:23:47 произошло два взрыва — первый нарушил защиту двухтонного реактора, второй выбросил в атмосферу его радиоактивное содержимое. Последствия этого ощущаются и 40 лет спустя, но катастрофа послужила уроком на будущее.
В ликвидации последствии аварии в Чернобыле участвовали тысячи людей, многие из которых получили высокие дозы облучения, а многие умерли. Но первыми были пожарные расчеты лейтенантов Владимира Правика и Виктора Кибенка.
Пожарным никто не сказал об жутком происшествии — они ехали на обычный пожар в брезентовых куртках и кирзовых сапогах. Когда огнеборцы взобрались на крышу четвертого блока, то они обнаружили там массу горящего графита, от которого у них стали плавиться сапоги.
После диких доз радиации никто из них не выжил.