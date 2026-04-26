Госдеп США признал мужество ликвидаторов аварии на ЧАЭС Госдеп США почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Москва26 апр Вести.Государственный департамент США в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил о признании памяти погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом следует из документа, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства​​​.

В Госдепе особо отметили подвиг, совершенный гражданами России, Белоруссии и Украины в ликвидации последствий катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года.

Мы чтим память погибших и воздаем должное невероятному мужеству ликвидаторов заявили в Госдепе

Одним из последствий аварии стало укрепление стандартов безопасности в отрасли, говорится в сообщении.

Ранее участники ликвидации аварии на ЧАЭС рассказали, что не осознавали всех последствий радиационного заражения, поэтому подвергали себя высокому риску.