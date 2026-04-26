Ликвидатор аварии на ЧАЭС Мишкарев рассказал о заблуждениях своих коллег

Названы трагические заблуждения первых ликвидаторов аварии на ЧАЭС Ликвидатор аварии на ЧАЭС Мишкарев рассказал о заблуждениях своих коллег

Москва26 апр Вести.Многие первые ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не осознавали всех последствий радиационного заражения, поэтому подвергали себя высокому риску. Об этом рассказал председатель Курганской региональной организации "Союз-Чернобыль" Сергей Мишкарев.

В беседе с изданием Лента.ru участник ликвидации поделился воспоминаниями о том, как люди старались быстрее получить дозу облучения в 10 рентген, после которой их отправляли домой и соображений безопасности.

Многие сами стремились попасть в наиболее опасные зоны. Там можно было быстрее набирать те самые десять рентген и отправиться домой, к семье поделился Мишкарев

Авария на ЧАЭС случилась 26 апреля 1986 года. Радиоактивное загрязнение распространилось на территорию площадью около 160 тысяч кв. км. В ликвидации последствий трагедии принимали участие свыше 600 тысяч человек.

Ранее президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал, что опыт аварии на ЧАЭС был учтен при создании системы эшелонированной безопасности будущих атомных станций.