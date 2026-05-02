Москва2 мая Вести.Минэнерго США просит включить в свой бюджет на следующий финансовый год $100 млн на разработку противобункерной бомбы с ядерной боеголовкой, сообщает портал The War Zone (WZ).

Речь идет о бомбе Nuclear Deterrent System-Air-Delivered (NDS-A), которая предназначена для поражения бункеров и других объектов под землей.

NDS-A предоставит президенту США дополнительные ядерные возможности для поражения непростых и расположенных глубоко под землей целей. Программа активно развивается", - приводит портал комментарий пресс-секретаря Национального управления по ядерной безопасности Министерства энергетики США (NNSA). На каком этапе разработки находится оружие, неизвестно. приводит WZ заявление Национального управления по ядерной безопасности Минэнерго США

Мощность разрабатываемой бомбы пока неизвестна. Состоящая на вооружении ВС США ядерная авиабомба B61-11 имеет мощность от 340 до 400 килотонн.