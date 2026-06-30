Interesting Engineering: США создают первую за 40 лет новую ядерную боеголовку

США впервые за 40 лет занялись разработкой новой ядерной боеголовки Interesting Engineering: США создают первую за 40 лет новую ядерную боеголовку

Москва30 июн Вести.США начали разработку новой ядерной боеголовки W93/Mk7, которая станет первым проектом подобного рода за последние 40 лет, сообщает издание Interesting Engineering.

Проект осуществляют Военно-морские силы (ВМС) США совместно с американским Национальным управлением ядерной безопасности (The National Nuclear Security Administration, NNSA) в рамках обновления морской составляющей ядерной триады США, отмечает издание.

Основной целью проекта является переход от подлодок класса "Огайо" к новому поколению подлодок "Колумбия".

Боеголовка W93/Mk7 предназначена для замены устаревших боеголовок и совместима с разрабатываемыми ракетами подводного базирования, уточняет издание.

Наряду с созданием новой боеголовки США разрабатывают баллистическую ракету Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2). Текущую версию Trident II D5 используют с 1990 года, при этом некоторые военные эксперты называет ее одной из самых надежных ракет подводного базирования.

Предыдущие обновления позволили продлить срок эксплуатации Trident II D5 до 2040-х годов, однако точечные улучшения уже не могут решить проблему устаревания компонентов и соответствия современным требованиям.

Новая ракета D5LE2 представляет собой гибридную конструкцию, которая сочетает проверенные двигательные установки с обновленной авионикой, системами наведения и структурой, обеспечивающей надежность в условиях меняющихся угроз нацбезопасности США, пишет издание.

В 2025 году проект успешно прошел этап Milestone B и перешел к инженерно-производственной разработке. Первые ракеты нового типа могут поступить на вооружение в 2039 году.

Кроме того, новые американские ракеты могут появиться на британских стратегических подводных лодках следующего поколения класса "Дредноут".

Глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов заявил, что Россия настаивает на выводе американского ядерного оружия из Европы.