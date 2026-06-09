Россия настаивает на выводе американского ядерного оружия с территории Европы МИД: РФ настаивает, чтобы ядерное оружие США было выведено из Европы

Москва9 июн Вести.Россия настаивает на том, чтобы ядерное оружие США было выведено из Европы и вся инфраструктура для его размещения на ее территории была демонтирована, заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Он отметил, что ядерное оружие США "является по сути стратегическим", поскольку дальность его поражения затрагивает важнейшие инфраструктурные и гражданские объекты в РФ, уточнил ТАСС.

Поэтому мы настаиваем на том, чтобы оно (американское ядерное оружие. — Прим. ред.) было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована сказал дипломат

В конце мая секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что на территории Австралии может появиться ядерное оружие, так как Канберра участвует в военном партнерстве AUKUS. Кроме того, по его словам, американское ядерное оружие готовятся разместить Южная Корея и Япония.