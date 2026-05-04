Москва4 мая Вести.Новая американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Sentinel будет отличаться тактико-техническими характеристиками и комплектоваться современными средствами преодоления противоракетной обороны. Об этом военный эксперт Михаил Ходаренок сообщил в комментарии для ИС "Вести".

По его словам, в рамках 2027 финансового года на программу Sentinel 2 выделяется почти пять миллиардов долларов.

Новая баллистическая ракета будет отличаться улучшенными тактико-техническими характеристиками. Она будет на новой элементной базе. Она будет комплектоваться разделяющейся головной частью… Будет резко повышена точность наведения, в этом не приходится сомневаться. И, кроме того, головные части этих ракет будут комплектоваться самыми современными средствами преодоления ПРО: от постановщиков помех до того, что … боевые блоки этой ракеты Sentinel на конечном участке траектории будут способны осуществлять маневрирование с целью затруднения их перехвата рассказал Ходаренок

Ранее сообщалось, что США продолжают дорабатывать новую МБР LGM-35A Sentinel, чтобы провести ее первое летное испытание в 2027 году. Развертывание новой ракеты в составе американской ядерной триады планируется начать в 2030-х годах для замены устаревших МБР LGM-30G Minuteman III.